Трамп о помощи от России: "Я сказал: "беру"

Россия передала США медицинские принадлежности. На встрече с американскими СМИ Трамп прокомментировал ситуацию.

"Считаю, что это весьма любезно. Мы тоже помогаем другим странам. Это был чрезвычайно любезный жест со стороны президента Путина. Я мог сказать: "спасибо, не стоит" или "спасибо". Это был большой самолет высококачественных медицинских принадлежностей. И я сказал: "беру", — заявил глава американской администрации.

Президент США отметил, что он не просил помощи у России, но принял её, несмотря на то, как на это отреагирует общественность страны. По заявлению политика российские медицинские принадлежности могут спасти жизни американцев.