Россия передала США медицинские принадлежности. На встрече с американскими СМИ Трамп прокомментировал ситуацию.
"Считаю, что это весьма любезно. Мы тоже помогаем другим странам. Это был чрезвычайно любезный жест со стороны президента Путина. Я мог сказать: "спасибо, не стоит" или "спасибо". Это был большой самолет высококачественных медицинских принадлежностей. И я сказал: "беру", — заявил глава американской администрации.
Президент США отметил, что он не просил помощи у России, но принял её, несмотря на то, как на это отреагирует общественность страны. По заявлению политика российские медицинские принадлежности могут спасти жизни американцев.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.