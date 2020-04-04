Первая видеоконференция стран НАТО закончилась скандалом

Недавно состоялась первая в истории видеоконференция членов Североатлантического альянса в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие завершилось скандалом между представителями Греции и Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу начал обвинять греческую сторону в гибели мигрантов в начале марта текущего года. Тогда турейкий лидер Тайип Эрдоган открыл границы с ЕС для сирийских мигрантов и беженцев. Из-за столкновений на турецко-греческой границе погибли множество человек.

В ответ на обвинения глава МИД Греции Никос Дендиас обвинил Турцию в подрыве ценностей НАТО. Он утверждает, что турецкая сторона использовала ситуация с беженцами в политических целях.