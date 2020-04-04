За последние сутки на Украине от коронавируса умер один человек. Общее количество погибших от COVID-19 достигло 28 человек. Такую информацию предоставило министерство здравоохранения Украины.
Всего в стране было зафиксировано 1096 случев заражения. Только 23 пациента смогли победить опасный недуг.
"На Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 4 апреля на Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая", - сказано в Telegram-канале украинского минздрава.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.