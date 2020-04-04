28 человек скончались от коронавируса на Украине

За последние сутки на Украине от коронавируса умер один человек. Общее количество погибших от COVID-19 достигло 28 человек. Такую информацию предоставило министерство здравоохранения Украины.

Всего в стране было зафиксировано 1096 случев заражения. Только 23 пациента смогли победить опасный недуг.