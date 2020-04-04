Две тысячи россиян хотят вернуться на родину из США

Как отметили в посольстве России в США, более 50 россиянам обеспечили проживание в отеле. Они планировали улететь на родину 3 апреля из международного аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке, но рейс отменили.

"По нашим данным, на территории США осталось более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам", — сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Напомним, что 3 апреля Россия объявила, что приостанавливает авиарейсы, которые должны были возвращать россиян на родину из-за рубежа.