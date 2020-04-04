Дальнейшую судьбу Донбасса может решить только с помощью выборов, и чем скорее они произойдут, тем лучше. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно "сесть, голову в руки взять и подумать".
Лукашенко советует украинскому президенту принять решение в ближайшее время, пока Россия "не отмахнулась и не забыла".
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.