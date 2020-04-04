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Источник Правда.Ру

Лукашенко дал совет Зеленскому по установлению мира в Донбассе

Мир » Бывший СССР

Дальнейшую судьбу Донбасса может решить только с помощью выборов, и чем скорее они произойдут, тем лучше. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно "сесть, голову в руки взять и подумать".

Лукашенко советует украинскому президенту принять решение в ближайшее время, пока Россия "не отмахнулась и не забыла".

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