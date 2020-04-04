Стоимость мексиканской нефти выросла в два раза за последние сутки

Стоимость мексиканской нефти увеличилась в два раза - с 10 до 20 долларов за баррель всего за сутки. Скачок цены произошел на фоне новостей о преговорах США, Саудовской Аравии и России по снижению объемов добычи черного золота.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что на понедельник запланирована видеоконфереция членов ОПЕК+, призванная сбалансировать нефтяной рынок.