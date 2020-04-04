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В Нью-Йорк переброшены похоронные отряды Пентагона

Мир » Северная Америка » США и Канада

В штат Нью-Йорк, где наблюдается самая сложная эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавируса, были переброшены военные похоронные отряды. Об этом сообщило Минобороны США. В Пентагоне отметили, что сделали это по просьбе федеральных властей.

Всего было направлено 42 человека, поскольку местные силы не справляются с погребением тел, погибших от COVID-19. 

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