США обновили антирекорд по смертности от нового типа коронавируса. За последние сутки в стране от COVID-19 умерли почти 1,5 тысячи человек. Это наивысшее количество жертв, умерших от коронавируса за 24 часа. Последний рекорд также принадлежал США. 1 апреля жертвами опасного недуга стали 1243 человека.
Университет Джонса Хопкинса, который ведет статистику смертности и заболеваемости по всему миру, сообщает, что в США общее количество погибших от коронавируса по состоянию на вечер пятницы составляет 7,4 тысячи человек. Инфицированными остаются 277 тысяч американцев.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.