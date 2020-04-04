Рекорд: почти 1,5 тысячи человек скончались от COVID-19 в США за сутки

США обновили антирекорд по смертности от нового типа коронавируса. За последние сутки в стране от COVID-19 умерли почти 1,5 тысячи человек. Это наивысшее количество жертв, умерших от коронавируса за 24 часа. Последний рекорд также принадлежал США. 1 апреля жертвами опасного недуга стали 1243 человека.

Университет Джонса Хопкинса, который ведет статистику смертности и заболеваемости по всему миру, сообщает, что в США общее количество погибших от коронавируса по состоянию на вечер пятницы составляет 7,4 тысячи человек. Инфицированными остаются 277 тысяч американцев.