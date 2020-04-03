ПНС размещает тяжелое вооружение в живых кварталах Триполи

В Сети обнаружено постановление "Минообороны" так называемого Правительства национального согласия (ПНС), в котором говорится о намерениях разместить артиллерию в Триполи.

Утечка данных пролила свет на ближайшие планы главы ПНС Файеза Саррдажа. По его приказу возле домов мирных жителей Триполи будут установлены полноприводные машины с зенитками и пусковыми установками.

Согласно документу, бронетехнику планируют разместить возле школы Баб бин Гашира. Кроме этого, силы ПНС намерены установить артиллерию близ мечети Абу Джалила, а также подготовить полевой госпиталь в Торговом центре Салладжа Сета.

В постановлении прописан перечень устанавливаемой в жилых кварталах бронетехники, это:

Т-55,

Кипри IIAcv-15,

крупнокалиберные гаубицы

и ракетные установки.

Судя по всему, правительство Сарраджа не собирается выполнять условия достигнутых ранее соглашений о режиме прекращения огня.

Напомним, перемирие действует с 12 января. Также 18 марта было подписано дополнительное соглашение о гуманитарном перемирии для борьбы с коронавирусной инфекцией. Несмотря на договоренности, 25 марта боевики ПНС анонсировали начало военной операции "Шторм мира".

Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром не нарушает режим прекращения огня. Но со стороны правительства Сарраджа постоянно поступают обвинения в том, что ливийская армия ставит под угрозу жизни мирных жителей. Заявление ПНС выглядят несостоятельными на фоне документа, просочившегося в Сеть.