Российские специалисты, которые находятся сейчас в Бергамо, скоро начнут принимать больных коронавирусом. До 6 апреля в городе достроят полевой госпиталь.
Он рассчитан на 142 пациентов.
"Планируется, что в понедельник российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу по приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале", — сообщили в минобороны России.
Принимать пациентов будут свыше двух сотен врачей из Италии и России.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что итальянские повара решили порадовать помощников из России и сварили для них борщ.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.