Прием больных коронавирусом в Бергамо россияне начнут в понедельник

Российские специалисты, которые находятся сейчас в Бергамо, скоро начнут принимать больных коронавирусом. До 6 апреля в городе достроят полевой госпиталь.

Он рассчитан на 142 пациентов.

"Планируется, что в понедельник российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу по приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале", — сообщили в минобороны России.

Принимать пациентов будут свыше двух сотен врачей из Италии и России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что итальянские повара решили порадовать помощников из России и сварили для них борщ.