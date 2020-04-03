Полторы сотни россиян эвакуированы из Великобритании

Полторы сотни россиян вернулись на родину из Великобритании. Их вывезли спецбортом "Аэрофлота".

Об этом сообщает посольство России.

"2 апреля состоялся специальный вывозной рейс SU 2583, произведённый авиакомпанией "Аэрофлот". Территорию Великобритании благополучно покинули 150 граждан России и членов их семей", — сообщает дипведомство.

Россияне, которых экстренно вывезли из Великобритании, прибыли туда в 2020 году. У них не было разрешения на проживание.

Ранее сообщалось, что вернуться из-за границы на родину хотят около 25 тысяч россиян.