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Коронавирус бьет по экономике США: 6,65 млн человек лишились работы

Мир

В США из-за пандемии коронавируса отмечается стремительный рост безработицы. За последние две недели число людей, потерявших работу было больше, чем за предыдущие 10 месяцев.

За пособием только на прошлой неделе обратились более 6,65 миллиона человек.

"Федеральное министерство труда Соединенных Штатов отмечает, что обращений за пособием было настолько много, что специалисты не успевали обрабатывать все запросы:

  • образовались километровые очереди, буквально заблокировались телефонные линии, и даже обрушились серверы социальных служб на всей территории США", — пишет сегодня The Guardian.

Как отмечает издание, неделей ранее таких обращений было порядка 3,3 млн.

"На выплату пособий всем этим людям, бывшим работникам розничной торговли, ресторанов, кафе и турагентств государству понадобится $9,95 млн.

Темы сша безработица кризис экономики
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