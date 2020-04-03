Совбез ООН обсудит пандемию коронавируса в видеоформате

В ближайшее время члены Совбеза ООН соберутся — впервые в истории международной организации — на виртуальную встречу.

Повесткой дня заявлено обсуждение вопросов, связанных с распространение пандемии.

Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

По данным информагентства, на необходимости встречи настаивают девять непостоянных членов Совета безопасности.

Предполагается, что в заседании будет участвовать Генсек ООН Анотониу Гутерриш. Когда состоится онлайн-встреча, пока не сообщается.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса сейчас почти все важные встречи, переговоры и совещания, в том числе и на международном уровне, проводятся в формате видеоконференций.

Первого апреля таким образом проходило заседание кабмина России, участие в котором, как писала "Правда.Ру", принял президент Путин, который позже назвал данный формат взаимодействия чиновников "примером ответственного и законопослушного поведения" в условиях пандемии.