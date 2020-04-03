Трамп оценил полученную от России помощь для борьбы с COVID-19

Выступая на брифинге в Белом доме, президент США Дональд Трамп прокомментировал получение Штатами гуманитарного груза из России, который предназначен для борьбы с пандемией коронавируса.

Запись выступления американского лидера размещена в его официальном Twitter.

Как заявил Трамп, он очень благодарен Москве за то, что в США поступили "высококачественные медицинские принадлежности".

"Благодаря грузу, который нам прислали российские партнеры мы сможем спасти тысячи жизней наших граждан. Это был очень любезный жест со стороны России", — сказал Дональд Трамп.

Напомним, что 1 апреля самолет Минобороны РФ доставил в Нью-Йорк медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

Вчера Госдеп заявил, что это была не "гуманитарная помощь", а "торговая сделка" и что "сотрудничество подобного рода" будет продолжаться странами в кризисные времена и впредь.

Ясность в вопрос внесла Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Она пояснила, что Штаты оплатили половину стоимости груза, отправленного из России.