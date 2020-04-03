Выступая на брифинге в Белом доме, президент США Дональд Трамп прокомментировал получение Штатами гуманитарного груза из России, который предназначен для борьбы с пандемией коронавируса.
Запись выступления американского лидера размещена в его официальном Twitter.
Как заявил Трамп, он очень благодарен Москве за то, что в США поступили "высококачественные медицинские принадлежности".
"Благодаря грузу, который нам прислали российские партнеры мы сможем спасти тысячи жизней наших граждан. Это был очень любезный жест со стороны России", — сказал Дональд Трамп.
Напомним, что 1 апреля самолет Минобороны РФ доставил в Нью-Йорк медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.
Вчера Госдеп заявил, что это была не "гуманитарная помощь", а "торговая сделка" и что "сотрудничество подобного рода" будет продолжаться странами в кризисные времена и впредь.
Ясность в вопрос внесла Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Она пояснила, что Штаты оплатили половину стоимости груза, отправленного из России.
"Вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций", — сказала дипломат.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.