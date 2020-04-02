За последние сутки в мире коронавирусом заразились 73010 человек. На сегодня больных коронавирусом уже более 1 миллиона.
Пандемия, по данным университете Хопкинса, 52863 человек.
цифры верны на момент публикации - прим.ред.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.