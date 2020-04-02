Самолет с гуманитарной помощью из Китая прибыл в Россию. Власти КНР передали средства индивидуальной защиты и медицинскую технику.
Как сообщает пресс-служба Минпромторга, общий вес "посылки" составляет 26 тонн. Россия получила:
Ранее сообщалось, что в России упростили производство медицинских масок. Теперь для этого не требуется лицензия, достаточно разрешения.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.