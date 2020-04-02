Российских специалистов в Италии накормили борщом

Почувствовать себя как дома смогли российские специалисты в Италии. Вирусологов и военных, приехавших на помощь в борьбе с коронавирусом, угостили борщом.

Специальный обед сварили местные повара. Они нашли рецепт любимого многими супа и решили порадовать гостей из России. Как пишет на своей странице в социальной сети культурная ассоциация "Ломбаргия — Россия", повара не были уверены, что суп получился именно таким, каким должен быть, поэтому разместили у большой кастрюли с супом записку.

"Борщ. Извините, в первый раз", — говорится в коротком сообщении на русском и итальянском языках.

Напомним, что российские специалисты занимаются обработкой территорий и изданий дезинфицирующим раствором. Уже полностью завершена работа в пансионатах для пенсионеров в коммунах Брембате-ди-Сопра, Понте-Сан-Пьетро и Понтида. Также совместно с итальянскими коллегами россияне помогают оборудовать отделение интенсивной терапии в госпитале Бергамо для больных коронавирусом.