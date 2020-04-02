Грызня за власть: на Украине грянул очередной коррупционный скандал

На Украине что ни день, то новая "бомба". И даже коронавирус не способен остановить междоусобную войну, которую ведут политики и нардепы.

На днях в Интернете в открытом доступе появились видеоролики, на которых молодой мужчина, "похожий на Андрея Ермака", разговаривая по телефону, предлагает кому-то "помочь получить хлебную должность". Причем, на выбор:

в "Укрзалізнице";

в министерстве инфраструктуры;

в киевской таможне;

в… (перечисляет он довольно много мест).

Как пояснил Гео Лерос, "мужчина этот — Денис Ермак, родной брат главы президентского офиса:

"Получается, что фаворит президента Украины Ермак не только барыжит государственными должностями, но и зарабатывает на государстве?"— задает риторический вопрос "сливший" видео "Слуга народа".

Как ответил на "слив" Ермак

Политик, комментируя размещенный в Сети компромат, по сути, на самого себя, заявил, что ему "жаль", что такой человек, как Лерос, затесался в партию "Слуга народа" среди "достойных" людей.

Не опровергал видео и не обвинял в монтаже. Фактически расписался: да, была торговля должностями. Ну и что?

А на самом деле — что?

По мнению украинских СМИ, скандал со "сливом компромата" — ничто иное, как попытка "подвинуть с Олимпа" Ермака (того, который Андрей).

Кто стоит за Леросом, мнения расходятся, потому что "желающих много":

глава президентского Офиса Андрей Богдан;

киевские "соросята";

Арсен Аваков;

экс-президент Порошенко"…

Почему сейчас?

По-видимому, потому, предполагает портал "Русская весна", что сейчас, когда над страной маячит, с одной стороны, дефолт, а с другой — возможность нового кредита от МВФ, две противоборствующие на Украине силы: "команда Коломойского" и "ставленники Запада" готовы к бою.