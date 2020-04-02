20 человек скончались на Украине от коронавируса. Статистика приводится за период с начала эпидемии.
Как сообщает на своей странице в социальной сети украинский Минздрав, всего в стране диагноз "коронавирус" поставлен 804 пациентам. Выздоровели 13 человек.
Ранее сообщалось, что украинские власти намерены ужесточить карантинные меры. Сам карантин могут продлить до 24 апреля, а всех жителей обязуют носить маски.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.