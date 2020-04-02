804 человека на Украине болеют коронавирусом

20 человек скончались на Украине от коронавируса. Статистика приводится за период с начала эпидемии.

Как сообщает на своей странице в социальной сети украинский Минздрав, всего в стране диагноз "коронавирус" поставлен 804 пациентам. Выздоровели 13 человек.

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены ужесточить карантинные меры. Сам карантин могут продлить до 24 апреля, а всех жителей обязуют носить маски.