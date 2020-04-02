Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения народов

Поздравительную телеграмму направил Владимир Путин Александру Лукашенко. Он поздравил коллегу с Днем единения народов России и Белоруссии.

Праздник отмечается 2 апреля. В телеграмме российский лидер подчеркнул важность сотрудничества двух стран, успешную координацию внешней и оборонной политики. Как сообщает сайт Кремля, Владимир Путин также выразил уверенность, что союзные государства всегда смогут найти оптимальное решение в любой затруднительной ситуации.

Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что страны сейчас стоят на пороге нового объединительного этапа.

"Выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества — серьёзный задел для достойного будущего народов Белоруссии и России", — цитирует белорусского лидера его пресс-служба.

Ранее Лукашенко подчеркивал, что, несмотря на пандемию коронавируса, он намерен приехать в Москву на 9 мая.