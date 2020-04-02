Американские власти не дадут накокартелям нажиться на ситуации с коронавирусом. В США стартовала масштабная антинаркотическая кампания.
О ней сообщил президент Дональд Трамп.
"Сегодня Соединённые Штаты начинают расширенную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы защитить американский народ от смертельной заразы незаконных наркотиков", — подчеркнул американский лидер.
По его словам, Южное командование расширит операции по разведке, перехвату и изъятию крупных партий наркотиков. Работа будет идти в партнерстве с 22 странами.
Ранее сообщалось, что США и Турция договорились совместно бороться с коронавирусом. Такое решение принято в ходе телефонного разговора Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.