Китай передаст Европе медицинские маски

166 тонн медицинских масок в ближайшее время получат страны Европы. Гуманитарную помощь послал Китай.

Доставка осуществляется железнодорожным транспортом, так как авиасообщение закрыто. Первый поезд вышел из Уханя, он транзитом пройдет через Казахстан, Белоруссию и Россию.

Как сообщает Объединённая транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс, конечная станция — Германия. Поезд прибудет туда 12 апреля.

Кроме средств индивидуальной защиты, в поезд загружены запчасти для ремонта автомобилей, расходники для ремонта железнодорожной инфраструктуры, электроника, телекоммуникационная волоконная оптика.

Ранее гуманитарную помощь в США направила Россия. Самолет ВКС доставил медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.