166 тонн медицинских масок в ближайшее время получат страны Европы. Гуманитарную помощь послал Китай.
Доставка осуществляется железнодорожным транспортом, так как авиасообщение закрыто. Первый поезд вышел из Уханя, он транзитом пройдет через Казахстан, Белоруссию и Россию.
Как сообщает Объединённая транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс, конечная станция — Германия. Поезд прибудет туда 12 апреля.
Кроме средств индивидуальной защиты, в поезд загружены запчасти для ремонта автомобилей, расходники для ремонта железнодорожной инфраструктуры, электроника, телекоммуникационная волоконная оптика.
Ранее гуманитарную помощь в США направила Россия. Самолет ВКС доставил медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.