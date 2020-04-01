Турецкие власти отправили в Европу самолет с гуманитарной помощью. Ее получат Италия и Испания.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
"Турецкий военный самолёт с грузом медицинской помощи вылетел из столицы Анкары в Италию и Испанию — страны, которые больше всего пострадали от новой коронавирусной инфекции в Европе", — говорится в сообщении.
Напомним, что Россия направила гуманитарную помощь в США. Американцы получат медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.