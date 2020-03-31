Завышенной назвали цену на российский природный газ. К такому выводу пришли президент Белоруссии и премьер Армении.
Александр Лукашенко и Никол Пашинян провели телефонный разговор. Центральной его темой стала стоимость природного газа, поставляемого из России.
"Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствует мировому уровню и складывающейся ситуации в целом", — сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Ранее Лукашенко заявил, что не видит причин для переноса президентских выборов. Несмотря на пандемию коронавируса, выборы главы государства пройдут осенью 2020 года.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.