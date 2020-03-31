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Источник Правда.Ру

Лукашенко оценил стоимость российского газа

Мир

Завышенной назвали цену на российский природный газ. К такому выводу пришли президент Белоруссии и премьер Армении.

Александр Лукашенко и Никол Пашинян провели телефонный разговор. Центральной его темой стала стоимость природного газа, поставляемого из России.

"Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствует мировому уровню и складывающейся ситуации в целом", — сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Ранее Лукашенко заявил, что не видит причин для переноса президентских выборов. Несмотря на пандемию коронавируса, выборы главы государства пройдут осенью 2020 года.

армения белоруссия никол пашинян природный газ александр лукашенко
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