Первой официальной жертвой коронавируса в Белоруссии стал актер

В Белоруссии зарегистрирована первая смерть от коронавируса нового типа.

Жертвой недуга стал известный актер Виктор Дашкевич. Артист скончался на 76-м году жизни. Ранее белорусские СМИ уже писали о его смерти, однако не была известна причина кончины.

Лукашенко сообщил, что на место происшествия были отправлены специалисты. Дочь и жена актера не заразились COVID-19.