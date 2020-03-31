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Источник Правда.Ру

Первой официальной жертвой коронавируса в Белоруссии стал актер

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В Белоруссии зарегистрирована первая смерть от коронавируса нового типа.

Жертвой недуга стал известный актер Виктор Дашкевич. Артист скончался на 76-м году жизни. Ранее белорусские СМИ уже писали о его смерти, однако не была известна причина кончины.

Лукашенко сообщил, что на место происшествия были отправлены специалисты. Дочь и жена актера не заразились COVID-19.

"Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его", — рассказал белорусский лидер.

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