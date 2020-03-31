В Белоруссии зарегистрирована первая смерть от коронавируса нового типа.
Жертвой недуга стал известный актер Виктор Дашкевич. Артист скончался на 76-м году жизни. Ранее белорусские СМИ уже писали о его смерти, однако не была известна причина кончины.
Лукашенко сообщил, что на место происшествия были отправлены специалисты. Дочь и жена актера не заразились COVID-19.
"Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его", — рассказал белорусский лидер.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.