Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит оснований для переноса президентских выборов, которые намечены на осень 2020 года.
"Не будем скрывать, это и политические вопросы — год президентских выборов. Самая большая проблема — это экономика. Тем не менее этот вопрос никуда не уйдет. Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать", — сообщил белорусский лидер.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.