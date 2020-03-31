Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит оснований для переноса президентских выборов, которые намечены на осень 2020 года.

"Не будем скрывать, это и политические вопросы — год президентских выборов. Самая большая проблема — это экономика. Тем не менее этот вопрос никуда не уйдет. Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать", — сообщил белорусский лидер.