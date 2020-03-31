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NASA нанесет удар по астероиду, летящему к Земле

Мир

NASA планирует нанести кинетический удар по астероиду, который летит к Земле. Примечательно, что астероид не представляет никакой опасности для планеты из-за своего небольшого размера. Но его хотят атаковать, чтобы отработать систему защиты Земли от небесных тел.

В США уже были перенесены несколько стартов из-за пандемии коронавируса, однако в NASA заявили, что ракета, которая должна изменить курс астероида, всё равно будет запущена 22 июля 2021 года.

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