583 человека стали жертвами коронавируса в Германии. За минувшие сутки от заболевания скончались 128 человек.
Как сообщает Институт Роберта Коха, всего в стране зарегистрировано 61 913 больных. За сутки их число выросло на 4615 человек. Больше всего больных в Баварии. Здесь диагноз "коронавирус" поставлен 14 810 пациентам. В Северном Рейне-Вестфалии 13 225 больных, в Баден-Вюртемберге 123334 заболевших, в Берлине — 2575 больных.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о возможном дефиците овощей и фруктов в Европе. Это вызвано тем, что на фермах из-за коронавируса не осталось рабочих.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.