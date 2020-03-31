128 человек стали жертвами коронавируса за сутки в Германии

583 человека стали жертвами коронавируса в Германии. За минувшие сутки от заболевания скончались 128 человек.

Как сообщает Институт Роберта Коха, всего в стране зарегистрировано 61 913 больных. За сутки их число выросло на 4615 человек. Больше всего больных в Баварии. Здесь диагноз "коронавирус" поставлен 14 810 пациентам. В Северном Рейне-Вестфалии 13 225 больных, в Баден-Вюртемберге 123334 заболевших, в Берлине — 2575 больных.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о возможном дефиците овощей и фруктов в Европе. Это вызвано тем, что на фермах из-за коронавируса не осталось рабочих.