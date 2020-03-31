В США не планируют вводить общенациональный карантин

Введение общенационального карантина в США из-за коронавируса крайне маловероятно. Такое мнение высказал президент Дональд Трамп.

Он отметил, что обсуждался карантин для отдельных штатов. Но пока для этого нет необходимости, подчеркнул американский лидер.

"По большей части рекомендации останутся такими, как сейчас, возможно, даже станут немного более жёсткими", — сообщил Трамп.

Ранее президент США заявил, что в стране ожидают пик смертности от коронавируса в ближайшие две недели.