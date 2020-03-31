С 1 июля 2021 года Украина сможет торговать своей землей, предназначенной для ведения сельского хозяйства.
Соответствующий закон принят на внеочередном заседании Рады. "За" проголосовали 259 парламентариев. Очередь — за президентом Зеленским.
Этот закон — требование, выдвинутое МВФ, от которого Украина ждет новой кредитной программы.
Начиная с июля следующего года (если закон подпишет Зеленский), покупать землю на Украине смогут
А еще землю смогут забирать банки и кредитные организации в счет взыскания залога.
С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более десяти тысяч гектар в одни руки.
"Иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам запрещено приобретать доли в уставном (совокупном) капитале, акции, паи, членство в юридических лицах (кроме как в уставном (совокупном) капитале банков), которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения", — говорится в тексте закона.
Иностранцы же смогут приобрести землю в случае, если такое разрешение будет одобрено на референдуме.
Принятие закона о продаже земли нелегитимным считают две фракции — "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа — за жизнь". Они планируют оспорить его принятие в Конституционном суде.
Напомним, что подписание этого закона Юлия Тимошенко,лидер "Батькивщины", ранее назвала "аферой века". Почему - читайте в материале на сайте.
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