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Источник Правда.Ру

Украина начнет продавать сельхозземли – Рада приняла разрешающий закон

Мир » Бывший СССР » Украина

С 1 июля 2021 года Украина сможет торговать своей землей, предназначенной для ведения сельского хозяйства.

Соответствующий закон принят на внеочередном заседании Рады. "За" проголосовали 259 парламентариев. Очередь — за президентом Зеленским.

Этот закон — требование, выдвинутое МВФ, от которого Украина ждет новой кредитной программы.

Кто сможет стать собственником сельхозземли

Начиная с июля следующего года (если закон подпишет Зеленский), покупать землю на Украине смогут

  • украинские физические и юрлица — пока не больше, чем 100 га "в одни руки",
  • территориальные общины,
  • государство.

А еще землю смогут забирать банки и кредитные организации в счет взыскания залога.

С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более десяти тысяч гектар в одни руки.

"Иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам запрещено приобретать доли в уставном (совокупном) капитале, акции, паи, членство в юридических лицах (кроме как в уставном (совокупном) капитале банков), которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения", — говорится в тексте закона.

Иностранцы же смогут приобрести землю в случае, если такое разрешение будет одобрено на референдуме.

Несогласные пойдут в Конституционный суд

Принятие закона о продаже земли нелегитимным считают две фракции — "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа — за жизнь". Они планируют оспорить его принятие в Конституционном суде.

Напомним, что подписание этого закона Юлия Тимошенко,лидер "Батькивщины", ранее назвала "аферой века". Почему - читайте в материале на сайте.

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Темы рада украина закон о продаже сельхозземель
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