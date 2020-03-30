Путин и Трамп по телефону обсудили коронавирус

Методы борьбы с коронавирусом стали центральной темой беседы Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты США и России провели телефонные переговоры.

Оба лидера выразили серьезную обеспокоенность тем, как быстро опасное заболевание распространяется в мире. Как сообщили в Кремле, инициатором разговора выступил Трамп.

"Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Личные контакты президентов двух стран будут продолжены.

Ранее Владимир Путин одобрил ограничительные меры, предпринятые в Москве, и настоятельно рекомендовал субъектам России перенять этот опыт.