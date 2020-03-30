Все российские туристы эвакуированы из ОАЭ

Россияне, которые пожелали покинуть территорию Объединенных Арабских Эмиратов, доставлены на родину. Все спецрейсы в этом направлении завершены.

Речь идет о туристах, отдыхавших в ОАЭ по пакетным турам.

"Вывоз российских туристов, купивших пакетные туры, силами авиакомпаний завершен, но еще остаются индивидуальные туристы, не сумевшие улететь из-за отмены рейсов, для которых планируется прислать спецборт", — сообщили в генеральном консульстве РФ в Дубае.

За 13 дней из Эмиратов были эвакуированы порядка 35 тысяч туристов из России.

Между тем российские туристы не могут покинуть Индию. В стране остается около шести тысяч человек, которые хотят вернуться в Россию.