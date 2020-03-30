Более 4,2 тыс. человек заразились коронавирусом в Норвегии

26 человек скончались в Норвегии от коронавируса. Всего в стране диагноз поставлен 4 226 пациентам.

Об этом сообщает институт общественного здравоохранения королевства. Согласно официальным данным, средний возраст жертв опасной болезни составил 84 года.

Врачи в Норвегии провели свыше 87 тысяч тестов. Средний возраст тех, у кого анализы показали положительный результат, составляет 48 лет.

Ранее сообщалось, что безработица в Норвегии превысила 10%. Это максимальный уровень за последние 70 лет.