26 человек скончались в Норвегии от коронавируса. Всего в стране диагноз поставлен 4 226 пациентам.
Об этом сообщает институт общественного здравоохранения королевства. Согласно официальным данным, средний возраст жертв опасной болезни составил 84 года.
Врачи в Норвегии провели свыше 87 тысяч тестов. Средний возраст тех, у кого анализы показали положительный результат, составляет 48 лет.
Ранее сообщалось, что безработица в Норвегии превысила 10%. Это максимальный уровень за последние 70 лет.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.