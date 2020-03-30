Нетаньяху решил изолировать себя

Советница премьер-министра Израиля заболела коронавирусом. Это стало причиной изоляции Биньямина Нетаньяху.

Сейчас анализы советницы проверяют повторно. Пока не будет окончательного ответа, глава переходного правительства Израиля будет изолирован от всех контактов.

"Премьер-министр принял решение, что он и его ближайшее окружение останутся в изоляции до завершения проверки", — пояснили в канцелярии премьера.

Ранее сообщалось, что коронавирус диагностирован у премьер-министра Британии. Борис Джонсон выбрал самоизоляцию, но продолжил работать удаленно.