Жителям Грузии запретят выходить на улицу в определенное время. Покидать дома строго запрещается с 21 часа до 6 утра.
Власти страны объявили о введении комендантского часа. Это сделано, чтобы не дать коронавирусу распространиться.
"У нас три случая с неустановленным источником, из них один врач. Это значит, что мы перешли в режим внутреннего заражения", — пояснил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Комендантский час вступит в силу в утра 31 марта и будет действовать на территории всей страны.
Напомним, что с 21 марта в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Он установлен до 21 апреля.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.