Комендантский час установили в Грузии

Жителям Грузии запретят выходить на улицу в определенное время. Покидать дома строго запрещается с 21 часа до 6 утра.

Власти страны объявили о введении комендантского часа. Это сделано, чтобы не дать коронавирусу распространиться.

"У нас три случая с неустановленным источником, из них один врач. Это значит, что мы перешли в режим внутреннего заражения", — пояснил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Комендантский час вступит в силу в утра 31 марта и будет действовать на территории всей страны.

Напомним, что с 21 марта в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Он установлен до 21 апреля.