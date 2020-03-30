Трамп назвал гибель 200 тысяч американцев "хорошим" сценарием

Президент США Дональд Трамп заявил, что гибель 200 тысяч американцев от коронавируса является "хорошим" сценарием. По словам американского лидера, действия властей США позволят предотвратить большое количество жертв от COVID-19.

"Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тыс. человек, это значит, что мы хорошо поработали", — пояснил Трамп.

Ранее эксперты Белого дома высказывали мнение, что распространение коронавируса в США грозит смертью более чем двум миллионам жителей страны.