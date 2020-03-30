Президент США Дональд Трамп заявил, что гибель 200 тысяч американцев от коронавируса является "хорошим" сценарием. По словам американского лидера, действия властей США позволят предотвратить большое количество жертв от COVID-19.
"Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тыс. человек, это значит, что мы хорошо поработали", — пояснил Трамп.
Ранее эксперты Белого дома высказывали мнение, что распространение коронавируса в США грозит смертью более чем двум миллионам жителей страны.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.