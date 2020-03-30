Лукашенко готов отреагировать на учения НАТО

Белоруссия проводит разведку того, что происходит у границ страны. В непосредственной близости проходят учения НАТО.

Какие меры могут быть предприняты, президент страны Александр Лукашенко обсудил с руководителями силовых ведомств

"Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны. Мы на сегодняшний день учения НАТО, которые проводятся в непосредственной близости от наших границ, так не воспринимаем", — отметил белорусский лидер.

Окончательное решение будет принято по итогам доклада разведки.

Напомним, у границ Белоруссии проходят учения НАТО "Защитник Европы". Они стартовали 9 марта.

Ранее сообщалось, что Испания запросила помощь в НАТО из-за ситуации с коронавирусом. В европейской стране предложили ввести режим военной экономики.