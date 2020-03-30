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Источник Правда.Ру

Князь Монако, заболевший коронавирусом, идёт на поправку

Мир

Князь Монако Альбер II обратился к жителям королевства в эфире телеканала TF1. Он сообщил, что начинает "видеть свет в конце туннеля" и идёт на поправку. Он отметил, что ещё кашляет, однако чувствует улучшение самочувствия.

Ранее князь Монако стал первым главой государства, который объявил о том, что заболел коронавирусом.

"Объявить об этом в открытую было естественным для меня, я всегда действовал так", — объяснил Альбер II.

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