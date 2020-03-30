Князь Монако Альбер II обратился к жителям королевства в эфире телеканала TF1. Он сообщил, что начинает "видеть свет в конце туннеля" и идёт на поправку. Он отметил, что ещё кашляет, однако чувствует улучшение самочувствия.
Ранее князь Монако стал первым главой государства, который объявил о том, что заболел коронавирусом.
"Объявить об этом в открытую было естественным для меня, я всегда действовал так", — объяснил Альбер II.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.