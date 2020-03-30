В Европе обвинили РФ в "дезинформации" о коронавирусе

Три депутата Европарламента из фракции "Европейский свободный альянс" призвали руководство ЕС обратить внимание на "дезинформацию" о коронавирусе со стороны России. Парламентарии указывают, что "серьезно обеспокоены текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России".

Депутаты утверждают, что Китай и Россия пытаются "подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам". Примечательно, что в своем письме они ни разу не приводят конкретных примеров подобной "дезинформации".