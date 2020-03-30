Twitter удалил сообщения президента Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару опубликовал несколько видеозаписей, на которых он просто посещает магазин и встречается со своими поклонниками. Всё это происходит в очень спокойной и дружеской атмосфере, однако компания Twitter решила удалить эти видео, поскольку сам глава государства, его охрана и люди, которых он встретил, не носили медицинские маски.

Компания ввела новые правила, которые обязаывают блокировать опасную и недостоверную информацию в условиях пандемии коронавируса. Twitter теперь ориентируется на рекомендации ВОЗ, которые и нарушил бразильский лидер.