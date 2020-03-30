В США ожидают достижение пика смертности от коронавируса

В течение двух недель в США наступит пик смертности от коронавируса. Такой прогноз сделал президент страны Дональд Трамп.

В США продлили до 30 апреля все меры по предотвращению распространения коронавируса.

"Модели показывают, что пик смертности, вероятно, будет достигнут в течение двух недель… Мы можем ожидать, что к 1 июня мы будем на пути к выздоровлению", — заявил американский лидер журналистам.

Ранее Трамп сообщал, что, если в стране от коронавируса погибнет до 200 тысяч человек, это будет положительный результат.