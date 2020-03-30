Тимошенко предупредила украинцев об "афере века" Зеленского

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что правительство Владимира Зеленского готовит "аферу века". По её словам, кабмин намерен принять закон о продаже сельскохозяйственных земель в период карантина, который введен в стране из-за пандемии коронавируса.

По мнению Тимошенко, это время было выбрано специально, чтобы не допустить массовые митинги и акции протеста.