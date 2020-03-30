Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что правительство Владимира Зеленского готовит "аферу века". По её словам, кабмин намерен принять закон о продаже сельскохозяйственных земель в период карантина, который введен в стране из-за пандемии коронавируса.
По мнению Тимошенко, это время было выбрано специально, чтобы не допустить массовые митинги и акции протеста.
"Власти готовятся провернуть "аферу века"! На заседании парламента планируют принять закон о продаже украинских сельскохозяйственных земель. Они пользуются тем, что народ не может выйти на протесты из-за карантина и эпидемии", — написала Тимошенко в Facebook.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.