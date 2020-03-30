31 новый случай коронавируса зарегистрирован в Китае. Данные приводятся за минувшие сутки.
Как сообщает сайт Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, из них в 30 случаях инфекцию привезли из других стран. Всего в стране зафиксировано 81 470 случаев болезни. 3304 пациента скончались, 75 700 — выздоровели.
Ранее китайские власти заявляли, что в целом распространение коронавируса в стране остановлено.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.