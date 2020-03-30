30 случаев завозного коронавируса зарегистрировали в Китае за сутки

31 новый случай коронавируса зарегистрирован в Китае. Данные приводятся за минувшие сутки.

Как сообщает сайт Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, из них в 30 случаях инфекцию привезли из других стран. Всего в стране зафиксировано 81 470 случаев болезни. 3304 пациента скончались, 75 700 — выздоровели.

Ранее китайские власти заявляли, что в целом распространение коронавируса в стране остановлено.