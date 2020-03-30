Тысячи трудовых мигрантов голодают в Индии и не могут вернуться домой

Стремясь ограничить распространение пандемии коронавируса, правительство Индии ввело жесткий запрет на передвижения между штатами внутри страны.

Из-за этого миллионы трудовых мигрантов, оставшихся без работы после приостановки деятельности предприятий, оказались на улице без средств к существованию. И возможности вернуться домой.

После введения запрета на передвижения обстановка накалилась до предела

Распоряжение премьер-министра Индии Нарендры Моди об общенациональной изоляции привело к тому, что

более десятка трудовых мигрантов погибли в разных частях страны, когда они попытались пешком вернуться на родину, сообщают СМИ.

В стране начались протесты. В субботу, 28 марта, тысячи людей вышли на улицы в южном штате Керала, заявив, что они не ели в течение нескольких дней. Власти призывали их разойтись для собственной безопасности, но они проигнорировали эти требования. Вмешательство полиции привело к столкновениям.

"Вы боитесь болезни, живя в собственных домах, а я больше, чем короны, боюсь голода", — говорит рабочий-мигрант из Дели.

Перспектива голодной смерти нависла над 45 млн человек

По оценкам правительства, на сегодняшний день в городах остаются не менее 45 млн жителей сельской местности, которые приезжали на заработки.

Многие из этих мигрантов жили и получали еду прямо там, где работали. Теперь они все внезапно оказались на улице без возможности получить пропитание.

Сотрудники по оказанию помощи предупреждают, что ситуация может перерасти в насилие, если отчаяние возрастет и люди по-прежнему останутся без пищи.

"В отсутствие четкой политики мигранты были оставлены на произвол полиции. И есть случаи, когда полиция обращается с ними бесчеловечно", — сказал Ашвин Парулкар, старший научный сотрудник Центра политических исследований в Дели, который изучает бездомное население Индии.

Как правило, бездомных кормит множество религиозных учреждений Индии: индуистские храмы, сикхские гурдвары и мечети. Но сейчас все закрыто. В том числе и временные убежища для бездомных.

Помощь, обещанная правительством, до адресатов не дойдет

В конце недели правительство Индии объявило о предоставлении пакета помощи в размере $22,5 млрд. для поддержки миллионов безработных, ставших таковыми из-за противокоронавирусных мероприятий.

Но неясно, насколько это поможет мигрантам:

80% из 470 млн индийских рабочих трудились неофициально. Поэтому и помощь получить не смогут.

Ситуация с коронавирусом в Индии

По последним данным, в стране:

зарегистрирован 1024-й зараженный коронавирусом;

умерли — 24 человека.

Однако официальная статистика в данном случае ничего общего с реальностью не имеет.

Именно по причине того, что в ней нет данных о тех трудовых мигрантах, которые сейчас отчаянно стараются добиться права хотя бы вернуться домой.