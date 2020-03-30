Стремясь ограничить распространение пандемии коронавируса, правительство Индии ввело жесткий запрет на передвижения между штатами внутри страны.
Из-за этого миллионы трудовых мигрантов, оставшихся без работы после приостановки деятельности предприятий, оказались на улице без средств к существованию. И возможности вернуться домой.
Распоряжение премьер-министра Индии Нарендры Моди об общенациональной изоляции привело к тому, что
более десятка трудовых мигрантов погибли в разных частях страны, когда они попытались пешком вернуться на родину, сообщают СМИ.
В стране начались протесты. В субботу, 28 марта, тысячи людей вышли на улицы в южном штате Керала, заявив, что они не ели в течение нескольких дней. Власти призывали их разойтись для собственной безопасности, но они проигнорировали эти требования. Вмешательство полиции привело к столкновениям.
"Вы боитесь болезни, живя в собственных домах, а я больше, чем короны, боюсь голода", — говорит рабочий-мигрант из Дели.
По оценкам правительства, на сегодняшний день в городах остаются не менее 45 млн жителей сельской местности, которые приезжали на заработки.
Многие из этих мигрантов жили и получали еду прямо там, где работали. Теперь они все внезапно оказались на улице без возможности получить пропитание.
Сотрудники по оказанию помощи предупреждают, что ситуация может перерасти в насилие, если отчаяние возрастет и люди по-прежнему останутся без пищи.
"В отсутствие четкой политики мигранты были оставлены на произвол полиции. И есть случаи, когда полиция обращается с ними бесчеловечно", — сказал Ашвин Парулкар, старший научный сотрудник Центра политических исследований в Дели, который изучает бездомное население Индии.
Как правило, бездомных кормит множество религиозных учреждений Индии: индуистские храмы, сикхские гурдвары и мечети. Но сейчас все закрыто. В том числе и временные убежища для бездомных.
В конце недели правительство Индии объявило о предоставлении пакета помощи в размере $22,5 млрд. для поддержки миллионов безработных, ставших таковыми из-за противокоронавирусных мероприятий.
Но неясно, насколько это поможет мигрантам:
По последним данным, в стране:
Однако официальная статистика в данном случае ничего общего с реальностью не имеет.
Именно по причине того, что в ней нет данных о тех трудовых мигрантах, которые сейчас отчаянно стараются добиться права хотя бы вернуться домой.
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