Иран быстро расширяет крупное кладбище в Куме, районе, наиболее пострадавшем от новой вспышки коронавируса в стране.
Об этом наглядно свидетельствуют снимки со спутников, оказавшиеся в распоряжении CNN.
В стране зарегистрировано:
Это четвертый по величине показатель в мире. Сейчас это самая страшная вспышка коронавируса на Ближнем Востоке.
31 провинция Ирана поражена вирусом. Сообщалось уже о заболевании многих высокопоставленных чиновников. Так, например:
Согласно исламской традиции, тела должны быть похоронены быстро после смерти. Но директор морга Бехешт Масума Али Рамезани рассказал иранскому государственному телевидению еще в начале марта, что похороны приходится откладывать, поскольку тестирование на вирус требует времени.
"Тела накапливаются в морге, поскольку Иран чувствует напряжение коронавируса", — говорит Али Рамезани.
Помочь Ирану бороться с вирусом предлагал американский президент Трамп. Но официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отклонил это предложение, назвав его " лицемерным "и" отталкивающим",
"поскольку прозвучало оно от страны, занимающейся экономическим и медицинским терроризмом", — цитирует ответ Мусави ТК Press TV.
"Вместо лицемерных проявлений сострадания и отвратительного хвастовства вы должны положить конец своему экономическому и медицинскому терроризму, с тем чтобы лекарства и медикаменты могли достичь медицинского персонала и иранского народа. Нам не нужны американские врачи. У нас самый лучший, самый смелый медицинский персонал в мире ", — сказал Мусави.
Напомним, что ранее снять санкции с Ирана США призывал МИД РФ:
"Не время сводить счёты": МИД РФ призвал США снять санкции с Ирана
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.