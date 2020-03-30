Снимки из космоса - свидетельства губительной силы пандемии в Иране

Иран быстро расширяет крупное кладбище в Куме, районе, наиболее пострадавшем от новой вспышки коронавируса в стране.

Об этом наглядно свидетельствуют снимки со спутников, оказавшиеся в распоряжении CNN.

Статистика коронавируса в Иране

В стране зарегистрировано:

38309 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом;

2640 случаев смерти.

Это четвертый по величине показатель в мире. Сейчас это самая страшная вспышка коронавируса на Ближнем Востоке.

31 провинция Ирана поражена вирусом. Сообщалось уже о заболевании многих высокопоставленных чиновников. Так, например:

бывший министр иностранных дел Ирана и нынешний советник Хаменеи Али Акбар Велаяти из-за заражения был помещен в карантин в своем доме в Тегеране;

советник Хаменеи, Мохаммад Мирмохаммади, 71 год, умер от коронавируса;

один из высших духовных лиц страны, Хади Хосрошахи, скончался от болезни;

несколько вице-президентов, которых у Ирана много, также дали положительный результат теста на коронавирус.

Иран вынужден нарушать традиции ислама

Согласно исламской традиции, тела должны быть похоронены быстро после смерти. Но директор морга Бехешт Масума Али Рамезани рассказал иранскому государственному телевидению еще в начале марта, что похороны приходится откладывать, поскольку тестирование на вирус требует времени.

"Тела накапливаются в морге, поскольку Иран чувствует напряжение коронавируса", — говорит Али Рамезани.

Иран отклонил предложение помощи от США

Помочь Ирану бороться с вирусом предлагал американский президент Трамп. Но официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отклонил это предложение, назвав его " лицемерным "и" отталкивающим",

"поскольку прозвучало оно от страны, занимающейся экономическим и медицинским терроризмом", — цитирует ответ Мусави ТК Press TV. "Вместо лицемерных проявлений сострадания и отвратительного хвастовства вы должны положить конец своему экономическому и медицинскому терроризму, с тем чтобы лекарства и медикаменты могли достичь медицинского персонала и иранского народа. Нам не нужны американские врачи. У нас самый лучший, самый смелый медицинский персонал в мире ", — сказал Мусави.

Напомним, что ранее снять санкции с Ирана США призывал МИД РФ:

"Не время сводить счёты": МИД РФ призвал США снять санкции с Ирана