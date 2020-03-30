CNN: зараженный коронавирусом Борис Джонсон хочет продолжить работать

В пятницу, 27 марта, британский премьер-министр Борис Джонсон объявил, что его тест на коронавирус — положительный. Однако несмотря на это, он намерен продолжить руководить страной.

Заявление премьера, сделанное в видеоролике, опубликованном на его официальной странице в Twitter, вызвал в стране, мягко говоря, недоумение.

"Как может лидер страны с населением свыше 66 миллионов человек вести себя нормально, будучи самоизолированным во время глобального кризиса здравоохранения?" — задает вопрос CNN.

К слову, положительным был и тест на коронавирус у министра здравоохранения Великобритании.

Как пишет CNN, изолировать премьер-министра не так уж и сложно:

"Помещения на Даунинг-стрит — целый лабиринт комнат и офисов. Сейчас, по словам представителя кабмина, перекрыта дверь между двумя правительственными зданиями. Все, что нужно премьер-министру — официальные бумаги или поставки еды и напитков, — оставляется у двери, а он потом сам забирает. Взаимодействия Джонсона с внешним миром будут проходить в режиме онлайн:

встречи заменены на видеоконференции;

традиционные еженедельные аудиенции премьер-министра у королевы заменены на прямые телефонные звонки;

персонал резиденции соблюдает рекомендации по социальному дистанцированию.

А что же не устраивает британцев?

"Как бы прямо это ни звучало, есть законные вопросы о том, насколько устойчиво управлять страной таким образом, — написано в сегодняшнем материале CNN.

День премьер-министра расписан поминутно: от утреннего совещания, за которыми следует множество рабочих встреч, до завершающей день итоговой пресс-конференции.

Большая часть этой работы может быть эффективно выполнена с использованием технологий. А вот насколько адекватными будут решения, принимаемые больным человеком?

Человеком, который еще недавно пренебрегал всеми рекомендациями врачей и с гордостью рассказывал о том, как пожимает руки больных коронавирусом в госпиталях?

Вопрос, заданный автором материала, пока повис в воздухе.

Коронавирус в Британии

Согласно последним данным университета Хопкинса, в Великобритании: