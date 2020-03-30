Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

CNN: зараженный коронавирусом Борис Джонсон хочет продолжить работать

Мир » Европа

В пятницу, 27 марта, британский премьер-министр Борис Джонсон объявил, что его тест на коронавирус — положительный. Однако несмотря на это, он намерен продолжить руководить страной.

Заявление премьера, сделанное в видеоролике, опубликованном на его официальной странице в Twitter, вызвал в стране, мягко говоря, недоумение.

"Как может лидер страны с населением свыше 66 миллионов человек вести себя нормально, будучи самоизолированным во время глобального кризиса здравоохранения?" — задает вопрос CNN.

К слову, положительным был и тест на коронавирус у министра здравоохранения Великобритании.

Как пишет CNN, изолировать премьер-министра не так уж и сложно:

"Помещения на Даунинг-стрит — целый лабиринт комнат и офисов. Сейчас, по словам представителя кабмина, перекрыта дверь между двумя правительственными зданиями. Все, что нужно премьер-министру — официальные бумаги или поставки еды и напитков, — оставляется у двери, а он потом сам забирает. Взаимодействия Джонсона с внешним миром будут проходить в режиме онлайн:

  • встречи заменены на видеоконференции;
  • традиционные еженедельные аудиенции премьер-министра у королевы заменены на прямые телефонные звонки;
  • персонал резиденции соблюдает рекомендации по социальному дистанцированию.

А что же не устраивает британцев?

"Как бы прямо это ни звучало, есть законные вопросы о том, насколько устойчиво управлять страной таким образом, — написано в сегодняшнем материале CNN.

День премьер-министра расписан поминутно: от утреннего совещания, за которыми следует множество рабочих встреч, до завершающей день итоговой пресс-конференции.

Большая часть этой работы может быть эффективно выполнена с использованием технологий. А вот насколько адекватными будут решения, принимаемые больным человеком?

Человеком, который еще недавно пренебрегал всеми рекомендациями врачей и с гордостью рассказывал о том, как пожимает руки больных коронавирусом в госпиталях?

Вопрос, заданный автором материала, пока повис в воздухе.

Коронавирус в Британии

Согласно последним данным университета Хопкинса, в Великобритании:

  • зарегистрировано 19784 случая заражения коронавирусом;
  • летальных исходов — 1228.
Темы коронавирус борис джонсон великобритания премьер-министр
Новости Все >
Скорость мутации COVID-2019 установили ученые
Тысячи трудовых мигрантов голодают в Индии и не могут вернуться домой
Снимки из космоса - свидетельства губительной силы пандемии в Иране
CNN: зараженный коронавирусом Борис Джонсон хочет продолжить работать
"Не убивайте семью", - умоляет украинка,привезшая коронавирус из Италии
Медведев не исключил принятия более жестких мер для борьбы с пандемией
КНДР провела испытания многозарядной пусковой установки
Олег Газманов из самоизоляции спел про коронавирус
Нефть подешевела почти на 9%, побив антирекорд 2002 года
Трамп: если от COVID-2019 погибнут 200 тыс человек, это будет хорошо
Последние материалы
Снимки из космоса - свидетельства губительной силы пандемии в Иране
CNN: зараженный коронавирусом Борис Джонсон хочет продолжить работать
"Не убивайте семью", - умоляет украинка,привезшая коронавирус из Италии
Медведев не исключил принятия более жестких мер для борьбы с пандемией
КНДР провела испытания многозарядной пусковой установки
Олег Газманов из самоизоляции спел про коронавирус
Нефть подешевела почти на 9%, побив антирекорд 2002 года
Трамп: если от COVID-2019 погибнут 200 тыс человек, это будет хорошо
"Роснефть" продала активы в Венесуэле, но не ушла
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Популярное
Новости спорта
Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.

Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко
Впервые в истории: глава ВОЗ публично устроил разнос правительствам
Мир. Новости мира
Впервые в истории: глава ВОЗ публично устроил разнос правительствам
Металлы
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
Здоровье
В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики
Василий Амирджанов Карантин – наш: граждане гуляют, путешествуют и празднуют Василий Амирджанов Юрий Носовский Как похудеть без диет: 5 секретов стройности Юрий Носовский Любовь Степушова Россия попросила о снятии санкций. Это капитуляция? Любовь Степушова
Комментарии
Медведев не исключил принятия более жестких мер для борьбы с пандемией
Макрон призвал итальянцев "не пьянеть" от гуманитарной помощи РФ
Принцесса Мария Тереза умерла от коронавируса в Испании
Назван срок, на который коронавирус задерживается в организме
Захарову просят вернуть из-за границы детей богатых россиян
Захарову просят вернуть из-за границы детей богатых россиян
Захарову просят вернуть из-за границы детей богатых россиян
"Времена сейчас непростые": зачем "Единой России" губернаторы
"Времена сейчас непростые": зачем "Единой России" губернаторы
Песков: решение Путина посетить больницу в Коммунарке было неожиданным
Трамп: если от COVID-2019 погибнут 200 тыс человек, это будет хорошо
Олег Газманов из самоизоляции спел про коронавирус
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
Путин поручил сравнять пособие по безработице с МРОТ до конца 2020 года
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
Макрон призвал итальянцев "не пьянеть" от гуманитарной помощи РФ
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ