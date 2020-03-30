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Источник Правда.Ру

КНДР провела испытания многозарядной пусковой установки

Мир

29 марта Северная Корея в очередной — уже четвертый за месяц — раз провела испытания крупногабаритной многозарядной реактивной системы залпового огня.

Об этом сегодня сообщает ИА "Рёнхап".

Военные Сеула (Южная Корея — прим. ред) заявили в воскресенье, что ракеты были выпущены из Восточного прибрежного города Вонсан и пролетели 230 км с максимальной высотой 30 км.

Как пишет в воскресенье Rodong Sinmun, официальная газета компартии Северной Кореи,

"испытания были направлены на то, чтобы еще раз проверить тактико-технические характеристики сверхбольшой реактивной системы залпового огня. Испытательная стрельба была проведена успешно".

В материале издания не говорится о том, наблюдал ли Ким Чен Ын за запуском. Равно как не уточняются другие подробности:

  • об оружии,
  • о месте, проведения испытания.

Военные эксперты уверены, что активизация испытаний оружия со стороны Северной Кореи — это заявление об укреплении власти страны в регионе на фоне опасений распространения нового коронавируса и экономических трудностей, вызванных длительным режимом международных санкций.

Коронавирус в Северной Корее

"Северная Корея проводит полномасштабную кампанию по блокированию распространения новой пандемии коронавируса на свою территорию", - пишет Rodong Sinmun .

По официальным данным, в стране нет ни одного подтвержденного случая вирусной инфекции.

Темы запуск ракет северная корея испытания оружия
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