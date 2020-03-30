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Источник Правда.Ру

Трамп: если от COVID-2019 погибнут 200 тыс человек, это будет хорошо

Мир

Правительство США хорошо поработало и продолжает работать над предотвращением распространения пандемии. Если бы это было не так, то в стране погибли бы от коронавируса больше 2 млн человек. А не 100-200 тысяч.

С таким заявлением выступил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.

"Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали", — сказал Трамп.

Прогноз главного инфекциониста США

В воскресенье, 29 марта, доктор Энтони Фаучи, главный эксперт — инфекционист Соединенных Штатов, выступая с комментарием по поводу развития ситуации с коронавирусом в стране — лидере по количеству подверженных случаев заражения рассказал, что специалистами прогнозируются "2 сценария смертности от пандемии в США:

  • пессимистичный — по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2 и более млн человек,
  • оптимистичный — удастся удержать цифры 100 — 200 тысяч".

Ситуация с COVID-2019 в США

Согласно статистике пандемии COVID-19, которую ведет университет Джона Хопкинса, в США

  • заражены коронавирусом 140886 человек,
  • скончались от коронавирусной пневмонии 2467.

Прогноз от Трампа

Хозяин Белого дома считает, что в течение двух ближайших недель в США надо ждать пика смертности от коронавируса.

"Я отдал распоряжение продлить действующие меры против распространения пандемии до 30 апреля. Уже с 1 июня мы начнем восстанавливаться", — заявил Трамп на пресс-конференции.

Напомним, что 26 марта США стали мировым лидером по числу заболевших коронавирусной пневмонией в мире, превзойдя по этому показателю Китай и Италию.

Однако, президент страны уверен, что "ситуацию нагнетают его личные враги". Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы сша пандемия коронавирус дональд трамп
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