Правительство США хорошо поработало и продолжает работать над предотвращением распространения пандемии. Если бы это было не так, то в стране погибли бы от коронавируса больше 2 млн человек. А не 100-200 тысяч.
С таким заявлением выступил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.
"Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали", — сказал Трамп.
В воскресенье, 29 марта, доктор Энтони Фаучи, главный эксперт — инфекционист Соединенных Штатов, выступая с комментарием по поводу развития ситуации с коронавирусом в стране — лидере по количеству подверженных случаев заражения рассказал, что специалистами прогнозируются "2 сценария смертности от пандемии в США:
Согласно статистике пандемии COVID-19, которую ведет университет Джона Хопкинса, в США
Хозяин Белого дома считает, что в течение двух ближайших недель в США надо ждать пика смертности от коронавируса.
"Я отдал распоряжение продлить действующие меры против распространения пандемии до 30 апреля. Уже с 1 июня мы начнем восстанавливаться", — заявил Трамп на пресс-конференции.
Напомним, что 26 марта США стали мировым лидером по числу заболевших коронавирусной пневмонией в мире, превзойдя по этому показателю Китай и Италию.
Однако, президент страны уверен, что "ситуацию нагнетают его личные враги". Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.