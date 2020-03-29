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Источник Правда.Ру

Папа Римский Франциск отправил письмо в больницу Коммунарки

Мир

Папа Римский Франциск отправил письмо оперной певице Светлане Касьян, которая сейчас находится в больнице в московской Коммунарке. У исполнительницы подозревают коронавирусную инфекцию. Она была госпитализирована вместе с мужем бизнесменом Леонидом Севастьяновым.

"Леонид, дорогой брат. Молюсь за Светлану. Прежде всего за её здоровье. Молюсь также за вас и за малышку. Пусть Господь вас благословит, а Святая Мать утешит. С братским приветствием, Франциск», — говорится в послании понтифика", - написал Франциск певице.

"Сейчас мне очень плохо. Слабость, температура и кашель, но я верю, что совсем скоро я снова буду радовать вас своим голосом и концертами. Будьте внимательны к своему самочувствию и не позволяйте эгоизму и халатности убить этот прекрасный мир! Вместе мы сможем, только каждый должен начать с себя!", - ответила Касьян.

Темы письмо пандемия больница коммунарка коронавирус светлана касьян папа римский франциск
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