Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил жителей Италии "не пьянеть" от гуманитарной помощи России. Он также призвал относиться к помощи РФ и Китая "осторожнее".

"Много разговоров о китайской или российской помощи, но почему бы нам не сказать, что Франция и Германия доставили в Италию 2 миллиона масок и десятки тысяч халатов? Да, этого недостаточно, но это только начало, и мы не должны допускать опьянения от того, что говорят наши международные партнеры и конкуренты", - рассказал Макрон.